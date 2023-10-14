Російська криптобіржа обслуговує терористів ХАМАС, – WSJ

За даними видання, минулого року США наклали санкції на московську криптобіржу, щоб завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну.

Проте посилаючись на дані людей знайомих з фірмою, видання стверджує, що Garantex стала основним каналом, через який росіяни переміщують кошти у РФ та вивозять її з країни.

За словами влади США, криптобіржа є засобом для відмивання доходів російських кіберзлочинців.

"Зростаюча роль Garantex як глобального каналу для незаконних коштів була підкреслена цього місяця доказами того, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції через криптовалюту напередодні атак в Ізраїлі 7 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Загалом цифрові гаманці, контрольовані палестинським ісламським джихадом, який приєднався до ХАМАС в атаках, отримали частину в 93 млн доларів через Garantex.

Крім того, у РФ обмін використовується для переведення рублів в інші валюти. Клієнти вносять рублі готівкою в офісах Garantex, щоб отримати криптовалюту, переважно у формі стейблкоїнів. Потім їх можна вивести як традиційну валюту за кордон із мережі місцевих партнерів.

За даними постачальника криптоданих Coinpaprika, у липні транзакції клієнтів на платформі склали близько 865 млн доларів, що більш ніж утричі перевищує суму, яку вона обробила за місяць, коли на неї були введені санкції.

Довідка:

Garantex, запущена у 2019 році, є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Іран є одним з найщедріших фінансових спонсорів ХАМАСу, який надавав бойовикам необхідні ресурси для терористичних актів.

Втім, виявилось, що у терористів була й інша фінансова підтримка - криптовалюта від онлайн-донорів.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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