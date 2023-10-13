ХАМАС збирав пожертви у криптовалюті, а Іран був найщедрішим спонсором, - CNN

Іран є одним з найщедріших фінансових спонсорів ХАМАСу, який надавав бойовикам необхідні ресурси для терористичних актів. Втім, виявилось, що у терористів була й інша фінансова підтримка - криптовалюта від онлайн-донорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Ще до терористичної атаки на Ізраїль, яка відбулась 7 жовтня, співробітники Міністерства юстиції у Вашингтоні проводили розслідування щодо використання криптовалюти терористами ХАМАС через осіб, які відмивали гроші.

Згідно з оцінками приватних аналітиків, криптогаманці, які були конфісковані Ізраїлем через підозру у зв'язках з ХАМАС та іншими палестинськими бойовиками, в сукупності коштують десятки мільйонів доларів.

Зазначається, що використання терористами цифрової валюти є одним із багатьох способів, завдяки якому ХАМАС намагається зібрати кошти, уникаючи при цьому санкцій.

"Не існує єдиного методу фінансування для Хамасу або інших терористичних організацій. Вони є опортуністичними та адаптивними. Зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити їх, - це постійна гра в кішки-мишки", - розповів колишній аналітик ЦРУ Яя Фанусіє.

Як пише видання, ХАМАС та інші терористичні угруповання використовували Facebook і Twitter, аби публічно розміщувати свої криптогаманці та закликати інших людей до пожертвувань.

Скільки накопичив ХАМАС

Точну цифру назвати наразі неможливо. Як стверджує генеральний директор криптоаналітичного програмного забезпечення BitOK Дмитро Мачихін, криптовалютні адреси, пов'язані з Хамасом і конфісковані ізраїльською владою, отримали близько 41 млн доларів з 2020 по 2023 рік.

Також 94 млн доларів, нібито, перебували на рахунках "Ісламського джихаду", бойового партнера ХАМАСу. Втім, яка саме частина належить терористам, наразі незрозуміло.

Чому цьому важко протидіяти

Як пояснив дослідник Elliptic Арда Акартуна, відстеження криптовалюти, яка пов'язана з "Бригадами Аль-Кассам", ускладнюється тим, що бойовики покладаються на "одноразові" криптоадреси, які генеруються для кожного донора окремо. Також терористи використовують незаконні грошові біржі, які анонімно конвертують криптовалюту в готівку без записів.

"Злочинці завжди шукатимуть наступну найкращу альтернативу для продовження своєї діяльності", - пояснив Акартуна.

Щедрий Іран

Згідно з даними Державного департаменту США, за 2021 рік, основним донором ХАМАСУ став Іран. Країна щорічно надає до 100 млн доларів палестинським терористичним угрупованням, включаючи ХАМАС і "Ісламський джихад".

Також ХАМАС збирає кошти в інших арабських країнах Перської затоки та у власних благодійних організаціях.

Зокрема є інформація й про те, що терористи іноді отримували іранські кошти через фінансистів, які базують в Туреччині або ж Лівані. Наприклад, у 2019 році, фінансовий агент з Лівану виконував роль "посередника" між іранським Корпусом вартових ісламської революції і ХАМАС, а також співпрацював з ліванським угрупованням "Хезболла" для забезпечення переказу коштів.

"Іран використовував різні тактики для фінансування терористичних груп, включаючи ХАМАС, такі як мережі підставних компаній, транзакції, замасковані під високопосадовців, і використання дорогоцінних металів для уникнення санкцій, йдеться у доповідній записці Міністерства фінансів США від 2018 року", - пише CNN.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує на тому, що має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.