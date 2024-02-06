Російська компанія "Новатек" розширюється в Китаї для пошуку ринків збуту газу, - Reuters

Російський виробник природного газу "Новатек", створює нову команду в Китаї для продажу газу в умовах санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Цей крок ілюструє триваючий поворот російських енергетичних компаній до Азії, особливо до Китаю, після того, як війна в Україні відрізала їм доступ до ринків у Європі", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що робота в Китаї може допомогти "Новатеку" знайти клієнтів для свого новітнього проєкту з виробництва скрапленого природного газу "Арктик СПГ-2" після введення санкцій США.
"Новатек" останніми місяцями створив у Пекіні команду з розвитку бізнесу та маркетингу. Нову команду очолює колишній керівник китайського енергетичного кредитора "Газпромбанку" Сюй Цзіньхай і вона увійде до складу Novatek Holdings.
"Це спроба переорієнтувати портфель на потенційний ринок збуту для китайських клієнтів, які зможуть впоратися з режимом санкцій", - сказало одне з джерел видання.
2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.
Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.
Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.
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