Российская компания "Новатэк" расширяется в Китае для поиска рынков сбыта газа, - Reuters

"Этот шаг иллюстрирует продолжающийся поворот российских энергетических компаний в Азию, особенно в Китай, после того, как война в Украине отрезала им доступ к рынкам в Европе", - говорится в материале.

Отмечается, что работа в Китае может помочь "Новатэку" найти клиентов для своего новейшего проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" после введения санкций США.

"Новатэк" в последние месяцы создал в Пекине команду по развитию бизнеса и маркетингу. Новую команду возглавляет бывший руководитель китайского энергетического кредитора "Газпромбанка" Сюй Цзиньхай и она войдет в состав Novatek Holdings.

"Это попытка переориентировать портфель на потенциальный рынок сбыта для китайских клиентов, которые смогут справиться с санкционным режимом", - сказал один из источников издания.

Санкции США против "Арктик СПГ-2"

2 ноября проект "Arctic LNG 2" попал в санкционный список США по производству и экспортным возможностям России в области энергетики.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит цель "задушить" этот проект РФ.

Bloomberg писало, что начало поставок газа из новейшего российского "Арктик СПГ-2" будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства из-за санкций США.