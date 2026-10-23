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"Герань" впала за 100 метрів від будинків в Молдові: Санду жорстко відповіла

22:00 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: президентка Молдови Майя Санду (Getty Images)

Російський дрон впав неподалік від житлових будинків у Теленештьському районі. У зв'язку з цим влада країни оголосила співробітника російського посольства персоною нон грата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Молдови та заяву президентки Молдови Майї Санду в соцмережі X.

Інцидент стався у селі Кішельниця Теленештьського району. Безпілотник впав на землю приблизно за 100 метрів від житлового будинку.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці працюють правоохоронці - поліція оточила периметр для безпеки жителів, а вибухотехніки оглядають об'єкт.

Правоохоронці закликають громадян не наближатися до підозрілих предметів та уникати цього району на час перевірок.

Фото: "Герань" упала біля житлових будинків в Молдові (facebook.com/politiarepubliciimoldova)

Президентка Майя Санду різко засудила інцидент і наголосила, що війна Росії створює пряму загрозу для молдавських громадян.

"Сьогодні російський ударний безпілотник "Герань" порушив наш повітряний простір і впав поблизу житлових будинків та енергетичного об'єкта. Ми засуджуємо цей останній небезпечний акт. У відповідь ми оголосили співробітника російського посольства персоною нон грата", - зазначила Санду.

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок потрапляння російських безпілотників на територію Молдови під час масованих атак РФ проти України.

Так, у ніч на 11 жовтня на території Молдови впав і вибухнув російський дрон. Зазначалося, що при цьому національні системи повітряного спостереження країни не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ наголошували, що систематичний заліт російських безпілотників у повітряний простір Молдови є спланованими акціями з боку Росії.

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МолдоваАтака дронівРосійська ФедераціяПрезидентДипломатичні відносини