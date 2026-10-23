"Герань" упала в 100 метрах от домов в Молдове: Санду жестко ответила

Инцидент произошел в селе Кошельница Теленештьского района. Беспилотник упал на землю примерно в 100 метрах от жилого дома.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают правоохранители - полиция оцепила периметр для безопасности жителей, а взрывотехники осматривают объект.

Правоохранители призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и избегать этого района на время проверок.

Фото: "Герань" упала возле жилых домов в Молдове (facebook.com/politiarepubliciimoldova)

Президент Майя Санду резко осудила инцидент и подчеркнула, что война России создает прямую угрозу для молдавских граждан.

"Сегодня российский ударный беспилотник "Герань" нарушил наше воздушное пространство и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Мы осуждаем этот последний опасный акт. В ответ мы объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата", - отметила Санду.