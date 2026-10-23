"Герань" упала в 100 метрах от домов в Молдове: Санду жестко ответила

Российский дрон упал неподалеку от жилых домов в Теленештьском районе. В связи с этим власти страны объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Молдовы и заявление президентки Молдовы Майи Санду в соцсети X.
Инцидент произошел в селе Кошельница Теленештьского района. Беспилотник упал на землю примерно в 100 метрах от жилого дома.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают правоохранители - полиция оцепила периметр для безопасности жителей, а взрывотехники осматривают объект.
Правоохранители призывают граждан не приближаться к подозрительным предметам и избегать этого района на время проверок.
Президент Майя Санду резко осудила инцидент и подчеркнула, что война России создает прямую угрозу для молдавских граждан.
"Сегодня российский ударный беспилотник "Герань" нарушил наше воздушное пространство и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Мы осуждаем этот последний опасный акт. В ответ мы объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата", - отметила Санду.
Напомним, что это далеко не первый случай попадания российских беспилотников на территорию Молдовы во время массированных атак РФ против Украины.
Так, в ночь на 11 октября на территории Молдовы упал и взорвался русский дрон. Отмечалось, что национальные системы воздушного наблюдения страны не зафиксировали несанкционированного пересечения границы.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ отмечали, что систематический залет российских беспилотников в воздушное пространство Молдовы является спланированными акциями России.