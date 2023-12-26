Російська ФСБ організовує наплив мігрантів до кордону з Фінляндією, - ЗМІ

Російські прикордонники видавали мігрантам велосипеди

Перші повідомлення про те, що російсько-фінський кордон намагаються перейти арабські мігранти без шенгенських віз, з'явилися на початку листопада. До прикордонних переходів вони приїжджали на таксі або групами.

"Як самі мігранти писали в арабських чатах, російські прикордонники видавали їм велосипеди і пропускали через російський прикордонний пункт без шенгенських віз, щоб ті могли дістатися до фінської сторони і там попросити притулок", - йдеться в матеріалі.

Влада Мурманська автобусами довозила мігрантів до кордону з Фінляндією

До середини листопада кількість мігрантів уже обчислювалася сотнями. У підсумку фінська влада стала закривати один КПП за іншим, аж до найпівнічнішого - Райа-Йоосеппі, розташованого за 240 км від Мурманська.

Однак мурманська влада організовувала автобуси, перевозячи арабських біженців від уже закритих КПП до ще відкритих, ставила там намети і допомагала з гарячою їжею.

Спочатку мігранти планували потрапити до Європи через Білорусь

Фінські митники повідомили, що з початку листопада майже півтори тисячі арабських мігрантів змогли подолати російсько-фінський кордон і попросити притулку в Євросоюзі.

Здебільшого це вихідці з країн Близького Сходу - біженці з Сирії, Іраку, Ємену, Сомалі і навіть Ефіопії та Єгипту. Усі вони приїхали в Росію для того, щоб спробувати будь-якими шляхами потрапити до Європи.

"Щоправда, до листопада вони збиралися пробратися до Євросоюзу нелегальним і дуже небезпечним шляхом через ліси на кордоні між Республікою Білорусь і Польщею", - пише видання.

Мігрантів супроводжують російські силовики

Перенаправити потік мігрантів із Білорусі на фінський кордон у листопаді вирішили російські силовики.

За словами одного з контрабандистів, мігранти платять по 1200 доларів: з них 500 доларів передають російському прикордоннику, а 200 доларів - водієві машини.

Інший контрабандист повідомив, що контроль за трафіком мігрантів починається ще в аеропорту, коли біженці прилітають у Росію, - там їх зустрічає "якийсь полковник" і допомагає пройти кордон.

Фінляндія закрила кордони із Росією

Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.