Российская ФСБ организует наплыв мигрантов к границе с Финляндией, - СМИ

Российские пограничники выдавали мигрантам велосипеды

Первые сообщения о том, что российско-финскую границу пытаются перейти арабские мигранты без шенгенских виз, появились в начале ноября. К пограничным переходам они приезжали на такси или группами.

"Как сами мигранты писали в арабских чатах, российские пограничники выдавали им велосипеды и пропускали через российский пограничный пункт без шенгенских виз, чтобы те могли добраться до финской стороны и там попросить убежище", - говорится в материале.

Мурманская власть автобусами довозила мигрантов до границы с Финляндией.

К середине ноября количество мигрантов уже исчислялось сотнями. В итоге финские власти стали закрывать один КПП за другим, вплоть до самого северного - Райа-Йоосеппи, расположенного в 240 км от Мурманска.

Однако мурманские власти организовывали автобусы, перевозя арабских беженцев от уже закрытых КПП к еще открытым, ставили там палатки и помогали с горячей едой.

Сначала мигранты планировали попасть в Европу через Беларусь.

Финские таможенники сообщили, что с начала ноября почти полторы тысячи арабских мигрантов смогли преодолеть российско-финскую границу и попросить убежища в Евросоюзе.

В основном это выходцы из стран Ближнего Востока - беженцы из Сирии, Ирака, Йемена, Сомали и даже Эфиопии и Египта. Все они приехали в Россию для того, чтобы попытаться любыми путями попасть в Европу.

"Правда, до ноября они собирались пробраться в Евросоюз нелегальным и очень опасным путем через леса на границе между Республикой Беларусь и Польшей", - пишет издание.

Мигрантов сопровождают российские силовики

Перенаправить поток мигрантов из Беларуси на финскую границу в ноябре решили российские силовики.

По словам одного из контрабандистов, мигранты платят по 1200 долларов: из них 500 долларов передают российскому пограничнику, а 200 долларов - водителю машины.

Другой контрабандист сообщил, что контроль за трафиком мигрантов начинается еще в аэропорту, когда беженцы прилетают в Россию, - там их встречает "какой-то полковник" и помогает пройти границу.

Финляндия закрыла границы с Россией

Напомним, 30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продолжить ее закрытие.

13 декабря правительство Финляндии решило открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Однако уже на следующий день из-за наплыва мигрантов их снова закрыли.