Російська "евакуація" у Запорізькій області провальна, люди повертаються додому, - Федоров

"Протягом тижня окупанти намагалися вивезти цивільних з понад 18-и населених пунктів, проте навіть ті нечисленні люди, які погодились виїхати, повертаються назад", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, окупанти пообіцяли курорт на узбережжі Азовського моря, натомість розміщують в нестерпних умовах або взагалі везуть "евакуйованих" в намети до Росії.

Обіцяні 10 тисяч рублів дають лише тим, хто має паспорт РФ. Також під час так званої "евакуації" росіяни масово грабують магазини, будинки, лікарні.

"Більшість мешканців взагалі не ведуться на пропаганду росіяни - залишаються вдома і чекають на ЗСУ", - додав мер Мелітополя.