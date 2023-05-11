Российская "эвакуация" в Запорожской области провальная, люди возвращаются домой, - Федоров

"В течение недели оккупанты пытались вывезти гражданских из более 18 населенных пунктов, однако даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, возвращаются назад", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, оккупанты пообещали курорт на побережье Азовского моря, вместо этого размещают в невыносимых условиях или вообще везут "эвакуированных" в палатки в Россию.

Обещанные 10 тысяч рублей дают только имеющим паспорт РФ. Также во время так называемой эвакуации россияне массово грабят магазины, дома, больницы.

"Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду россиян - остаются дома и ждут ВСУ", - добавил мэр Мелитополя.