RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российская "эвакуация" в Запорожской области провальная, люди возвращаются домой, - Федоров

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская "эвакуация" населения с оккупированных территорий Запорожской области провальная, часть уже вернулась домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В течение недели оккупанты пытались вывезти гражданских из более 18 населенных пунктов, однако даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, возвращаются назад", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, оккупанты пообещали курорт на побережье Азовского моря, вместо этого размещают в невыносимых условиях или вообще везут "эвакуированных" в палатки в Россию.

Обещанные 10 тысяч рублей дают только имеющим паспорт РФ. Также во время так называемой эвакуации россияне массово грабят магазины, дома, больницы.

"Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду россиян - остаются дома и ждут ВСУ", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

Позже стало известно, что оккупанты планируют расширить список подлежащих эвакуации городов в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМелитопольБердянскЗапорожская областьВойна в Украине