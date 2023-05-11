Российская "эвакуация" в Запорожской области провальная, люди возвращаются домой, - Федоров

Российская "эвакуация" населения с оккупированных территорий Запорожской области провальная, часть уже вернулась домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"В течение недели оккупанты пытались вывезти гражданских из более 18 населенных пунктов, однако даже те немногочисленные люди, которые согласились выехать, возвращаются назад", - говорится в заявлении.
По словам Федорова, оккупанты пообещали курорт на побережье Азовского моря, вместо этого размещают в невыносимых условиях или вообще везут "эвакуированных" в палатки в Россию.
Обещанные 10 тысяч рублей дают только имеющим паспорт РФ. Также во время так называемой эвакуации россияне массово грабят магазины, дома, больницы.
"Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду россиян - остаются дома и ждут ВСУ", - добавил мэр Мелитополя.
Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.
Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.
Позже стало известно, что оккупанты планируют расширить список подлежащих эвакуации городов в Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.