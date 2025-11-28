Російська економіка падає? Експерт назвав справжній стан справ

На сьогодні російська економіка починає переходити від застою (стагнації) до падіння, такий стан називається "технічна рецесія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, яка опублікована у статті "Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву".
"Коли в Росії з'являються фрази про стагнацію, я не погоджуюсь. Діагноз для російської економіки станом на зараз – це технічна рецесія", - переконаний Іван Ус.
Він зазначив, що на відміну від офіційної статистики в РФ, яка не показує реальний стан справ, російські банкіри вже говорять про падіння ВВП у першому і другому кварталах цього року.
В теорії економіки, коли два квартали поспіль є падіння до попереднього кварталу, така ситуація називається "технічна рецесія", тобто вже не сповільнення, але ще й не повноцінне падіння, пояснює експерт.
Дані Світового банку свідчать, що ВВП Росії у 2023-2024 роках зростав на 4,1-4,3% відповідно і становив 2,07 та 2,183 трильйонів доларів. За результатами 2025 року цей показник прогнозується на рівні 0,6% (прогноз МВФ, який був опублікований агентством Bloomberg 14 жовтня 2025 року).
Нагадаймо, російська економіка продовжує втрачати позиції на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.
На початку вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.
24 листопада агентство Reuters опублікувало прогноз, що за підсумками листопада доходи російського бюджету від нафти та газу можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року.