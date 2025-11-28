Російська економіка падає? Експерт назвав справжній стан справ

"Коли в Росії з'являються фрази про стагнацію, я не погоджуюсь. Діагноз для російської економіки станом на зараз – це технічна рецесія", - переконаний Іван Ус.

Він зазначив, що на відміну від офіційної статистики в РФ, яка не показує реальний стан справ, російські банкіри вже говорять про падіння ВВП у першому і другому кварталах цього року.

В теорії економіки, коли два квартали поспіль є падіння до попереднього кварталу, така ситуація називається "технічна рецесія", тобто вже не сповільнення, але ще й не повноцінне падіння, пояснює експерт.

Дані Світового банку свідчать, що ВВП Росії у 2023-2024 роках зростав на 4,1-4,3% відповідно і становив 2,07 та 2,183 трильйонів доларів. За результатами 2025 року цей показник прогнозується на рівні 0,6% (прогноз МВФ, який був опублікований агентством Bloomberg 14 жовтня 2025 року).