UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Російська економіка падає? Експерт назвав справжній стан справ

Фото: Економіка країни-агресора починає переходити до технічної рецесії (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

На сьогодні російська економіка починає переходити від застою (стагнації) до падіння, такий стан називається "технічна рецесія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, яка опублікована у статті "Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву".

"Коли в Росії з'являються фрази про стагнацію, я не погоджуюсь. Діагноз для російської економіки станом на зараз – це технічна рецесія", - переконаний Іван Ус.

Він зазначив, що на відміну від офіційної статистики в РФ, яка не показує реальний стан справ, російські банкіри вже говорять про падіння ВВП у першому і другому кварталах цього року. 

В теорії економіки, коли два квартали поспіль є падіння до попереднього кварталу, така ситуація називається "технічна рецесія", тобто вже не сповільнення, але ще й не повноцінне падіння, пояснює експерт.

Дані Світового банку свідчать, що ВВП Росії у 2023-2024 роках зростав на 4,1-4,3% відповідно і становив 2,07 та 2,183 трильйонів доларів. За результатами 2025 року цей показник прогнозується на рівні 0,6% (прогноз МВФ, який був опублікований агентством Bloomberg 14 жовтня 2025 року).

Нагадаймо, російська економіка продовжує втрачати позиції на тлі затяжної війни проти України та дії міжнародних санкцій. Ключові галузі демонструють спад, а банківський сектор готується до можливої державної підтримки, аби уникнути колапсу.

На початку вересня глава "Сбербанку" Герман Греф визнав, що у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зупинилося.

24 листопада агентство Reuters опублікувало прогноз, що за підсумками листопада доходи російського бюджету від нафти та газу можуть скоротитися приблизно на 35% порівняно з листопадом минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЕкономіка РФ