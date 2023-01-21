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Російська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область, але українські військові стали їй на заваді

Фото: російська ДРГ намагалася прорватися в Сумську область, але українські військові стали їй на заваді (defence-ua.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Диверсійно-розвідувальна група російських загарбників знову спробувала перетнути кордон у Сумській області, та українські бійці їй завадили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Учора, близько 5-ї години ранку, група з 6 осіб намагалась рухатися з території РФ до Юнаківської громади. Наші військові відкрили вогонь, ворог втік", - написав він.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили 108 російських ДРГ, які діяли на території України від початку повномасштабної війни.

Окрім того, у Силах оборони зазначали, що ворожі ДРГ намагаються переправитися на правий берег Дніпра в районі Херсона, але українські військові їх оперативно виявляють та знищують.

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ДРГСумська область