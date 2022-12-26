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ДРГ окупантів багаторазово намагалися перебратися через Дніпро біля Херсона, - ЗСУ

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Понеділок 26 грудня 2022 17:22
ДРГ окупантів багаторазово намагалися перебратися через Дніпро біля Херсона, - ЗСУ Фото: ДРГ військ РФ намагалися перебратися до Херсона, але були розбиті (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Диверсійно-розвідувальні групи військ РФ намагаються переправитися на правий берег Дніпра в районі Херсона, але ЗСУ оперативно їх виявляють та знищують.

Про це заявив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Так, є певні дії з боку противника та його диверсійно-розвідувальних груп, які стосуються діяльності на островах поблизу Херсона, є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег. Водночас наша розвідка спостерігає за їхніми рухами та наносяться, як правило, артилерійськими. засобами поразки удари по цих групах.Такі групи при виявленні негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитися, не дають розгорнути свою діяльність на цьому напрямі", - заявив Єрін.

За його словами, ЗСУ готові відобразити спроби противника перейти на правий берег Херсона. Зокрема, створюються мінні загородження, постійно ведеться спостереження та українські ракетні війська, артилерія та авіація готові до поразки ворога у будь-який час доби.

Раніше прикордонники показали, як обороняють звільнені території Херсонської області. Вони зайняли позиції вздовж правого берега Дніпра.

Як повідомлялося, українські військові вдарили по штабу росіян, який знаходиться у Херсонській області. Внаслідок атаки до 70 ворожих солдатів отримали поранення.

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