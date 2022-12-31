У МВС назвали кількість викритих диверсантів із початку повномасштабної війни
Українські правоохоронці викрили 108 диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників, які діяли на території нашої країни від початку повномасштабного вторгнення.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі національного телемарафону.
За словами заступника голови МВС, з 24 лютого і станом на сьогодні було затримано 1880 осіб, які підозрюються в причетності до диверсійної діяльності на боці ворога.
Крім того, розпочато понад 2 тисячі кримінальних проваджень стосовно зрадників за фактом колабораціоністської діяльності.
"За фактами співпраці громадян з державою-агресором було розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 диверсійно-розвідувальних груп, затримано понад 1880 осіб, які ймовірно причетні до диверсійної діяльності", - розповів Єнін.
Раніше повідомлялося, що нещодавно засудили чотирьох учасників російської ДРГ, які викрадали та катували людей у Харківській області. Кожен із них отримав 11 років в'язниці.
Також перед цим ми писали, що в Україні засудили до 10 років в'язниці бойовика-"ЛНРівця", який брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.
А на початку грудня до 10 років засудили жителя Донецька, який приєднався до лав бойовиків ще у 2014 році та воював під Пісками та Шахтарськом.
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