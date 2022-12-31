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У МВС назвали кількість викритих диверсантів із початку повномасштабної війни

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Субота 31 грудня 2022 08:06
У МВС назвали кількість викритих диверсантів із початку повномасштабної війни Фото: у МВС розповіли про викриті російські ДРГ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські правоохоронці викрили 108 диверсійно-розвідувальних груп російських загарбників, які діяли на території нашої країни від початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі національного телемарафону.

За словами заступника голови МВС, з 24 лютого і станом на сьогодні було затримано 1880 осіб, які підозрюються в причетності до диверсійної діяльності на боці ворога.

Крім того, розпочато понад 2 тисячі кримінальних проваджень стосовно зрадників за фактом колабораціоністської діяльності.

"За фактами співпраці громадян з державою-агресором було розпочато 2220 кримінальних проваджень, викрито 108 диверсійно-розвідувальних груп, затримано понад 1880 осіб, які ймовірно причетні до диверсійної діяльності", - розповів Єнін.

Раніше повідомлялося, що нещодавно засудили чотирьох учасників російської ДРГ, які викрадали та катували людей у Харківській області. Кожен із них отримав 11 років в'язниці.

Також перед цим ми писали, що в Україні засудили до 10 років в'язниці бойовика-"ЛНРівця", який брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.

А на початку грудня до 10 років засудили жителя Донецька, який приєднався до лав бойовиків ще у 2014 році та воював під Пісками та Шахтарськом.

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