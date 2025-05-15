Російська делегація переговірників прибула до Стамбула

Російська делегація прибула до Стамбула для переговорів. Раніше було оголошено, що до неї увійде Володимир Мединський.

Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Як це було вже заявлено неодноразово, російська сторона налаштована на серйозні переговори. Російська делегація прибула в Стамбул і готова до серйозної роботи", - сказала вона.

Відмова Путіна

Поки що незрозуміло, як відреагує Україна, яка досі публічно не обіцяла скерувати будь-кого на переговори до Стамбула або призначити делегацію.

Володимир Путін відмовився їхати на переговори з президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом у Туреччині.

Кремль заявив, що до складу делегації увійдуть радник президента Володимир Мединський і заступник міністра оборони Олександр Фомін, але імені Путіна в списку не виявилося.

Це викликало сумніви щодо перспектив якихось конкретних кроків щодо припинення війни на зустрічах цього тижня.

"Очевидно, що Росія направляє до Туреччини на ці мирні переговори лише делегацію нижчого рівня", - заявив журналістам генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У Катарі президенту США запитання про неявку Путіна на сьогоднішні мирні переговори в Туреччині. У відповідь Трамп заявив: "Навіщо йому їхати, якщо я не поїду? Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде".