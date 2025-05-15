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Российская делегация переговорщиков прибыла в Стамбул

Турция, Четверг 15 мая 2025 11:22
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Российская делегация переговорщиков прибыла в Стамбул Фото: Мария Захарова (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров. Ранее было объявлено, что в нее войдет Владимир Мединский.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Как это было уже заявлено неоднократно, российская сторона настроена на серьезные переговоры. Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе", - сказала она.

Отказ Путина

Пока неясно, как отреагирует Украина, которая до сих пор публично не обещала направить кого-либо на переговоры в Стамбул или назначить делегацию.

Владимир Путин отказался ехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Турции.

Кремль заявил, что в состав делегации войдут советник президента Владимир Мединский и заместитель министра обороны Александр Фомин, но имени Путина в списке не оказалось.

Это вызвало сомнения относительно перспектив каких-либо конкретных шагов по прекращению войны на встречах на этой неделе.

"Очевидно, что Россия направляет в Турцию на эти мирные переговоры лишь делегацию более низкого уровня", - заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В Катаре президенту США вопрос о неявке Путина на сегодняшние мирные переговоры в Турции. В ответ Трамп заявил: "Зачем ему ехать, если я не поеду? Я не думал, что Путин сможет поехать, если меня там не будет".

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