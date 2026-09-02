Російська у чаті будинку - порушення? У мовного омбудсмена пояснили правила

Робоче спілкування представників ОСББ зі співвласниками має відбуватися державною мовою. Це стосується, зокрема, Viber-чатів, якщо вони використовуються як офіційний канал комунікації мешканців будинку.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення представниці Уповноваженого із захисту державної мови Єлизавети Сачури у Facebook .

Які правила для чатів дому

Як пояснила представниця Уповноваженого Сачура, ОСББ є юридичною особою, а його посадові особи під час виконання службових обов'язків мають дотримуватися вимог мовного законодавства.

Тому якщо Viber-чат є фактично єдиним каналом комунікації ОСББ зі співвласниками, інформація в ньому має надаватися українською мовою.

Йдеться саме про робоче спілкування, пов'язане з діяльністю ОСББ та інформуванням співвласників. Це не означає заборону мешканцям приватно спілкуватися між собою іншими мовами.

Через російську в чаті ОСББ отримав попередження

Представниця мовного омбудсмена навела конкретний випадок на Черкащині. Голова одного з ОСББ спілкувався зі співвласниками у робочому Viber-чаті російською та вважав, що це його приватна справа.

Під час державного контролю встановили, що чат фактично був єдиним каналом комунікації співвласників, а спілкування в ньому відбувалося в межах виконання службових обов'язків.

Перевірка встановила, що голова ОСББ порушував вимоги статті 30 мовного закону, спілкуючись зі співвласниками в робочому чаті не державною мовою. Йому оголосили попередження та дали 30 днів на усунення порушення.

Куди звертатися, якщо право на українську порушують

Уповноважений із захисту державної мови закликає співвласників фіксувати випадки, коли ОСББ не надає інформацію державною мовою, та подавати відповідні скарги.

За словами представниці омбудсмена, на кінець 2024 року в Україні було понад 40 тисяч ОСББ, тому подібні ситуації можуть бути непоодинокими.

Подати повідомлення про порушення можна через відповідну форму Уповноваженого із захисту державної мови.