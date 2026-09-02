ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Русский в чате дома - нарушение? У языкового омбудсмена объяснили правила

15:55 02.09.2026 Ср
2 мин
Куда жаловаться при нарушении языкового закона?
aimg Василина Копытко
Русский в чате дома - нарушение? У языкового омбудсмена объяснили правила Что говорит закон об общении на русском в чатах дома (фото: Freepik)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Рабочее общение представителей ОСМД с совладельцами должно происходить на государственном языке. Это касается, в частности, Viber-чатов, если они используются в качестве официального канала коммуникации жильцов дома.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение представительницы Уполномоченного по защите государственного языка Елизаветы Сачуры в Facebook.

Какие правила для чатов дома

Как пояснила представительница Уполномоченного Сачура, ОСМД является юридическим лицом, а его должностные лица при исполнении служебных обязанностей должны соблюдать требования языкового законодательства.

Поэтому, если Viber-чат является фактически единственным каналом коммуникации ОСМД с совладельцами, информация в нем должна предоставляться на украинском языке.

Речь идет именно о рабочем общении, связанном с деятельностью ОСМД и информированием совладельцев. Это не означает запрет жителям частно общаться друг с другом на других языках.

Читайте также: Можно ли писать по-русски в школьных чатах: языковой омбудсмен напомнила правила

Через русский в чате ОСМД получил предупреждение

Представительница языкового омбудсмена привела конкретный случай в Черкасской области. Глава одного из ОСМД общался с совладельцами в рабочем Viber-чате на русском и считал, что это его личное дело.

В ходе государственного контроля установили, что чат фактически являлся единственным каналом коммуникации совладельцев, а общение в нем происходило в рамках исполнения служебных обязанностей.

Проверка установила, что глава ОСМД нарушал требования статьи 30 языкового закона, общаясь с совладельцами в рабочем чате на государственном языке. Ему объявили предупреждение и дали 30 дней на устранение нарушения.

Куда обращаться, если право на украинский нарушают

Уполномоченный по защите государственного языка призывает совладельцев фиксировать случаи, когда ОСМД не предоставляет информацию на государственном языке и подавать соответствующие жалобы.

По словам представительницы омбудсмена, к концу 2024 года в Украине было более 40 тысяч ОСМД, поэтому подобные ситуации могут быть неединичными.

Подать уведомление о нарушении можно через соответствующую форму Уполномоченного по защите государственного языка.

Читайте также о том, что недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении нормы по использованию украинского языка. Документ предлагает внести изменения сразу в 22 закона.

Ранее мы писали о том, что уже в этом году было выявлено более сотни нарушений языкового закона в рекламе. Больше всего таких фактов было зафиксировано в Харькове и Днепре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Языковой закон Языковой омбудсмен ОСМД
Новости
Как выглядит Национальный университет пищевых технологий после удара дрона: появились фото
Как выглядит Национальный университет пищевых технологий после удара дрона: появились фото
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью