У селі під Воронежем "прильотом" російської ракети знесло пів вулиці (фото, відео)

У Росії повідомляють про "приліт" у селі Петропавлівка Воронезької області. Вибухом, який чули і місцеві жителі, знесло половину вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Baza.

"У селі Петропавлівка Воронезької області внаслідок сильного вибуху пошкоджено цілу вулицю", - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі діляться відео з лійкою після вибуху та повідомляють про "приліт", який трапився близько 9:00 години ранку.

"Що саме прилетіло, чому стався вибух і чи є жертви - на даний момент не повідомляється. Офіційних коментарів поки не було", - уточнює Baza.

Вибухнув російський боєприпас

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв, як пише Baza, повідомив, що в Петропавлівці вибухнув російський боєприпас. При цьому, що саме це був боєприпас, не повідомляється.

"Шановні жителі Воронезької області, сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях", - заявив він.

Мешканців кількох вулиць селища Петропавлівка нібито перевозять до пунктів тимчасового розміщення, у тому числі до пансіону у Коротояк.

Де знаходиться село Петропавлівка РФ?

Воронезька область РФ межує з Україною з боку Луганської області. Село Петропавлівка знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.

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