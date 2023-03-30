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Російська авіація вдарила по Херсонській області: пошкоджено до 10 будинків

Фото: росіяни вдарили по Херсонській області авіацією (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація сьогодні, 30 березня, обстріляла село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки ворога пошкоджені будинки місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Зранку окупанти випустили по селу у Бериславському районі керовані авіаційні бомби. Вибуховою хвилею та уламками снарядів пошкоджено близько десяти домівок місцевих жителів.

У Херсонській ОВА зазначають, що внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 45 разів обстріляв Херсонську область. Через російські атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Крім того, нещодавно російська армія обстріляла будівлю "Укрпошти" та міську лікарню у Херсоні.

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