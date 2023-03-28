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Російська армія вночі вдарила по будівлі "Укрпошти" та лікарні в Херсоні (фото)

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Херсон, Вівторок 28 березня 2023 11:26
Російська армія вночі вдарила по будівлі "Укрпошти" та лікарні в Херсоні (фото) Фото: армія РФ вночі вдарила по будівлі "Укрпошти" та лікарні у Херсоні (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у вівторок, 28 березня, російські окупанти атакували будівлі "Укрпошти" та лікарні ім. Лучанського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Вночі були прильоти по виробничому приміщенню "Укрпошти". Співробітники не травмовані, але збитки - є", - розповів він.

Крім того, за даними міської ради Херсона, сьогодні вночі цілеспрямовані терористичні удари росіян прийшлися на міську лікарню ім. Лучанського.

"На щастя, внаслідок цих ворожих атак, обійшлося без загиблих та постраждалих. Більшість відділень лікарні завтра вже почне функціонувати!!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські війська в ніч на 28 березня обстріляли Херсон. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по території Херсонської області.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 березня, росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область. П'ятеро людей дістали поранення.

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