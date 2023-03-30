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Росіяни за добу 45 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

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Херсонська область, Четвер 30 березня 2023 07:51
Росіяни за добу 45 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА Фото: Російські війська обстріляли Херонську область 45 разів за минулу добу (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Минулої доби окупанти здійснили 45 обстрілів по території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Окупанти випустили 216 снарядів. Херсонська область перебувала під вогнем російської авіації, "Градів" та артилерії. 1 людина загинула, 1 - дістала поранення.", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Він також зазначив, що минулої доби з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

Раніше ми повідомляли, що окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Нагадаємо, росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, але ЗСУ точно уражають позиції окупантів у їх тилу.

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Херсон Війна Росії проти України
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