Российская авиация ударила по Херсонской области: повреждено до 10 домов

Утром оккупанты выпустили по селу в Бериславском районе управляемые авиационные бомбы. Взрывной волной и обломками снарядов повреждено около десяти домов местных жителей.

В Херсонской ОВА отмечают, что в результате атаки врага никто не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки враг 45 раз обстрелял Херсонскую область. Из-за российских атак один человек погиб, еще один получил ранения.

Кроме того, недавно российская армия обстреляла здание "Укрпочты" и городскую больницу Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.