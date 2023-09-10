Російська авіація скинула керовані бомби на Зміїний

Росіяни атакували Зміїний в ніч на 10 вересня. Окупанти застосували авіацію.

"Вночі ворог знов завдав авіаційний удар із застосуванням керованих авіабомб в напрямку острова Зміїний", - йдеться у повідомленні.

Всього за минулу добу ворог 46 разів з артилерії обстріляв південь України. Внаслідок обстрілів Херсонської області загинула одна людина, пошкоджено три приватні будинки.

Коли Україна звільнила Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

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