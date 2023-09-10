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Российская авиация сбросила управляемые бомбы на Змеиный

Фото: российская авиация сбросила бомбы на Змеиный (twitter com Maxar)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в очередной раз атаковала остров Змеиный в Черном море. Оккупанты сбросили авиационные бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Россияне атаковали Змеиный в ночь на 10 сентября. Оккупанты применили авиацию.

"Ночью враг вновь нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки враг 46 раз из артиллерии обстрелял юг Украины. В результате обстрелов Херсонской области погиб один человек, повреждены три частных дома.

Когда Украина освободила Змеиный

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию к побережью Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

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