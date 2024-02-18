Російська авіація в районі Авдіївки завдала удару по своїх позиціях, - АТЕШ

"Агент "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ розповів нам про випадок дружнього вогню в районі Авдіївки. Під час чергового вильоту, ворожа авіація помилково завдала удару по позиціях", - йдеться у повідомленні АТЕШ.

Зазначається, що удару було завдано по позиціях, на яких знаходилися підрозділи артилерії 239 танкового полку армії РФ.

Вихід ЗСУ з Авдіївки

У ніч із 16 на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

Пізніше прес-офіцер 3 окремої штурмової бригади, бійці якої прикривали вихід Сил оборони з міста, заявив, що критичний момент уже пройдено, але операція з перегрупування військ ще триває.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, президент Зеленський назвав рішення вивести війська з Авдіївки правильним і професійним, але розкритикував союзників за неналежну допомогу Україні, що й призвело до такої ситуації.

Водночас, міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що українське керівництво зробило висновки із ситуації, що склалася в Авдіївці.

Більше про вихід ЗСУ з Авдіївки та про те, як це може вплинути на фронт, читайте у матеріалі РБК-Україна.