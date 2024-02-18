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Российская авиация в районе Авдеевки нанесла удар по своим позициям, - АТЕШ

Фото: авиация РФ нанесла удар по своим позициям (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская авиация ударила по позициям собственных вооруженных сил в районе Авдеевки Донецкой области в ходе боев за город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram АТЕШ.

"Агент "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ, рассказал нам о случае дружественного огня в районе Авдеевки. Во время очередного вылета, вражеская авиация ошибочно нанесла удар по позициях", - говорится в сообщении АТЕШ.

Отмечается, что удар был нанесен по позициям, на которых находились подразделения артиллерии 239 танкового полка армии РФ.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь с 16 на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой окружения врагом.

Позже пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады, бойцы которой прикрывали выход Сил обороны из города, заявил, что критический момент уже пройден, но операция по перегруппировке войск еще продолжается.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Зеленский назвал решение вывести войска из Авдеевки правильным и профессиональным, но подверг критике союзников за ненадлежащую помощь Украине, что и привело к такой ситуации.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров заявлял, что украинское руководство сделало выводы из ситуации, которая сложилась в Авдеевке.

Больше о выходе ВСУ из Авдеевки и о том, как это может повлиять на фронт, читайте в материале РБК-Украина.

 

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