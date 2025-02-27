Російська авіація на початку війни була жертвою власної пропаганди, - полковник Смажний

Як розповів Смажний, на початку повномасштабної війни авіація ворога намагалась проникнути вглиб України. Передусім це було пов'язано з пропагандою росіян, оскільки спікери Збройних сил Росії доповідали, що нібито вся протиповітряна оборона (ППО) українців була знищена.

Ворог, за словами офіцера командування Повітряних сил, вдавався до зухвалих спроб політати над Україною. Були випадки, коли авіація росіян долітала до Миргорода чи Золотоноші. Зокрема ворожих пілотів збивали й над Васильковим.



"Найактивніше російські льотчики намагалися залітати вглиб території України у перші тижні з початку повномасштабного вторгнення, коли окупанти хотіли захопити Київ та проникнути глибоко в Харківську область. Завдяки активним діям нашої протиповітряної оборони і, без перебільшення, героїчності наших воїнів-зенітників та льотчиків-винищувачів, нам вдалося завдати величезних втрат російській авіації і витіснити її з нашого повітряного простору". - додав він.

Після серйозних втрат російські пілоти почали відмовлятись від виконання місій й, як відзначив Смажний, через близько два місяці після початку повномасштабної війни, авіація ворога перестала залітати в зону ураження українських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Скільки літаків у Росії

У лютому 2024-го тодішній речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат розповідав, що Росія на той момент мала близько 1,5 тисячі літаків. плюс є якісь застарілі на зберіганні.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили: