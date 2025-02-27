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Российская авиация в начале войны была жертвой собственной пропаганды, - полковник Смажный

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин, Ульяна Безпалько

Активнее всего вражеская авиация залетала вглубь Украины в первые недели полномасштабной войны, но она стала жертвой собственной же пропаганды.

Об этом рассказал офицер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Денис Смажный в интервью РБК-Украина.

 

Как рассказал Смажный, в начале полномасштабной войны авиация врага пыталась проникнуть вглубь Украины. Прежде всего это было связано с пропагандой россиян, поскольку спикеры Вооруженных сил России докладывали, что якобы вся противовоздушная оборона (ПВО) украинцев была уничтожена.

Враг, по словам офицера командования Воздушных сил, прибегал к дерзким попыткам полетать над Украиной. Были случаи, когда авиация россиян долетала до Миргорода или Золотоноши. В частности вражеских пилотов сбивали и над Васильковым.

"Активно российские летчики пытались залетать вглубь территории Украины в первые недели с начала полномасштабного вторжения, когда оккупанты хотели захватить Киев и проникнуть глубоко в Харьковскую область. Благодаря активным действиям нашей противовоздушной обороны и, без преувеличения, героичности наших воинов-зенитчиков и летчиков-истребителей, нам удалось нанести огромные потери российской авиации и вытеснить ее из нашего воздушного пространства". - добавил он.

После серьезных потерь российские пилоты начали отказываться от выполнения миссий и, как отметил Смажный, через около двух месяцев после начала полномасштабной войны, авиация врага перестала залетать в зону поражения украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Сколько самолетов у России

В феврале 2024-го тогдашний спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат рассказывал, что Россия на тот момент имела около 1,5 тысячи самолетов. плюс есть какие-то устаревшие на хранении.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ,с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили:

  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;

 

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