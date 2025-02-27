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Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані

Четвер 27 лютого 2025 08:00
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Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 26 на 27 лютого, російська окупанти втратили у боях проти ЗСУ 1150 солдатів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 69 артсистем, 141 дрон та 140 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 871 850 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 209 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 196 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 23 755 (+69) од.;
  • РСЗВ - 1299 од.;
  • засоби ППО - 1086 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 102 (+141) од.;
  • крилатих ракет - 3064 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 38 842 (+140) од.;
  • спеціальної техніки - 3760 (+1) од.

Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 26 лютого, на фронті від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по позиціях українських військ і населених пунктах чотири ракетних і 69 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і 84 КАБи, 1112 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили понад чотири тисячі обстрілів використовуючи різні типи озброєння.

Ми писали, що на Покровському напрямку ворог атакує найінтенсивніше. Так, упродовж минулої доби, росіяни здійснили 33 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність окупантів - у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Луч, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

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Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані
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