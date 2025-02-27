Втрати РФ за добу склали 1150 солдатів та багато техніки: Генштаб оновив дані

За минулу добу, з 26 на 27 лютого, російська окупанти втратили у боях проти ЗСУ 1150 солдатів вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 69 артсистем, 141 дрон та 140 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на вечір 26 лютого, на фронті від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по позиціях українських військ і населених пунктах чотири ракетних і 69 авіаційних ударів, застосували чотири ракети і 84 КАБи, 1112 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили понад чотири тисячі обстрілів використовуючи різні типи озброєння.

Ми писали, що на Покровському напрямку ворог атакує найінтенсивніше. Так, упродовж минулої доби, росіяни здійснили 33 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність окупантів - у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Луч, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

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