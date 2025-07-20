Російська авіація обстріляла КАБами Куп'янськ: є руйнування та постраждалі

"Слідством встановлено, що 20 липня близько 10:50 збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію", - сказано у повідомленні.

Окрім Куп'янська, російські окупанти здійснили серію авіаційних атак по населеному пункту Старовірівка Купʼянського району. На село скинули щонайменше три керовані авіабомби (ФАБ-250 з УМПК).

"Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок", - зазначили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) російськими окупантами.