Российская авиация обстреляла КАБами Купянск: есть разрушения и пострадавшие

"Следствием установлено, что 20 июля около 10:50 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин получили ранения, у двух женщин диагностирована острая стрессовая реакция", - сказано в сообщении.

Кроме Купянска, российские оккупанты совершили серию авиационных атак по населенному пункту Староверовка Купянского района. На село сбросили по меньшей мере три управляемые авиабомбы (ФАБ-250 с УМПК).

"Повреждены по меньшей мере 15 домовладений и здание сельского совета. 65-летний мужчина и 25-летняя девушка получили травмы и острый шок", - отметили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) российскими оккупантами.