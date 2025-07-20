Российская авиация обстреляла КАБами Купянск: есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупанты днем 20 июля ударили управляемыми авиабомбами по Купянску и Купянскому району. В результате атаки врага пострадали шестеро гражданских, есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.
"Следствием установлено, что 20 июля около 10:50 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по г. Купянск. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин получили ранения, у двух женщин диагностирована острая стрессовая реакция", - сказано в сообщении.
Кроме Купянска, российские оккупанты совершили серию авиационных атак по населенному пункту Староверовка Купянского района. На село сбросили по меньшей мере три управляемые авиабомбы (ФАБ-250 с УМПК).
"Повреждены по меньшей мере 15 домовладений и здание сельского совета. 65-летний мужчина и 25-летняя девушка получили травмы и острый шок", - отметили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) российскими оккупантами.
Отметим, ситуация возле Купянска остается тяжелой, но под контролем Вооруженных сил Украины. По словам представителя оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Павла Шамшина, оккупанты хотят навести понтонные переправы для бронетехники через реку Оскол с целью штурма или окружения Купянска.
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны недавно показало видео отражения одной из атак оккупантов на Купянском направлении. На видео боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил на своем участке траншей: он оказался один против пяти россиян, но вышел победителем.
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