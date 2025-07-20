Російська авіація обстріляла КАБами Куп'янськ: є руйнування та постраждалі
Російські окупанти вдень 20 липня вдарили керованими авіабомбами по Куп'янську та Куп'янському району. Внаслідок атаки ворога постраждали шестеро цивільних, є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.
"Слідством встановлено, що 20 липня близько 10:50 збройні сили РФ завдали авіаудару по м. Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення, у двох жінок діагностовано гостру стресову реакцію", - сказано у повідомленні.
Окрім Куп'янська, російські окупанти здійснили серію авіаційних атак по населеному пункту Старовірівка Купʼянського району. На село скинули щонайменше три керовані авіабомби (ФАБ-250 з УМПК).
"Пошкоджено щонайменше 15 домоволодінь та будівлю сільської ради. 65-річний чоловік та 25-річна дівчина отримали травми й гострий шок", - зазначили у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) російськими окупантами.
Атаки на Куп'янск
Зазначимо, ситуація біля Куп'янська залишається важкою, але під контролем Збройних сил України. За словами речника оперативно-тактичного угрупування (ОТГ) "Харків" Павла Шамшина, окупанти хочуть навести понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскіл з метою штурму чи оточення Куп'янська.
Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони нещодавно показало відео відбиття однієї з атак окупантів на Куп'янському напрямку. На відео боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил на своїй ділянці траншей: він опинився один проти п'яти росіян, але вийшов переможцем.
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