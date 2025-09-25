UA

Російська атака на Вінниччину: інфраструктура пошкоджена, підприємства без світла

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через російській удар по Вінницькій області там без енергопостачання залишаються три підприємства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця керівника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна в ефірі телемарафону.

За її словами, пошкодження об'єктів критичної інфраструктури суттєві, адже були прямі влучання. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів. А ось рух потягів вже відновлено.

"Завдяки оперативній роботі енергетиків вдалось відновити електропостачання й відновлений рух потягів. Станом на зараз залишаються відключеними від електропостачання три підприємства, всі побутові споживачі підключені", - розповіла Заболотна.

Також вона прокоментувала масштаби пошкоджень об'єктів інфраструктури.

"Пошкодження суттєві, тому що, це прямі влучання. Станом на зараз на цих об'єктах здійснюються роботи з ліквідації наслідків й лише після цього можна буде встановити об'єм руйнувань та можливості своєчасного відновлення", - повідомила вона.

Нічний обстріл 25 вересня

Минулої ночі під час російського обстрілу пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Наразі відомо, що без електроенергії залишились декілька ділянок, що призвело до затримки потягів.

Війна в УкраїніВінницька область