Российская атака на Винницкую область: инфраструктура повреждена, предприятия без света

По ее словам, повреждения объектов критической инфраструктуры существенные, ведь были прямые попадания. Вследствие этого произошло отключение 300 бытовых потребителей. А вот движение поездов уже восстановлено.

"Благодаря оперативной работе энергетиков удалось восстановить электроснабжение и восстановлено движение поездов. По состоянию на сейчас остаются отключенными от электроснабжения три предприятия, все бытовые потребители подключены", - рассказала Заболотная.

Также она прокомментировала масштабы повреждений объектов инфраструктуры.

"Повреждения существенные, потому что, это прямые попадания. По состоянию на сейчас на этих объектах осуществляются работы по ликвидации последствий и только после этого можно будет установить объем разрушений и возможности своевременного восстановления", - сообщила она.