RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Российская атака на Винницкую область: инфраструктура повреждена, предприятия без света

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за российского удара по Винницкой области там без энергоснабжения остаются три предприятия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель руководителя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная в эфире телемарафона.

По ее словам, повреждения объектов критической инфраструктуры существенные, ведь были прямые попадания. Вследствие этого произошло отключение 300 бытовых потребителей. А вот движение поездов уже восстановлено.

"Благодаря оперативной работе энергетиков удалось восстановить электроснабжение и восстановлено движение поездов. По состоянию на сейчас остаются отключенными от электроснабжения три предприятия, все бытовые потребители подключены", - рассказала Заболотная.

Также она прокомментировала масштабы повреждений объектов инфраструктуры.

"Повреждения существенные, потому что, это прямые попадания. По состоянию на сейчас на этих объектах осуществляются работы по ликвидации последствий и только после этого можно будет установить объем разрушений и возможности своевременного восстановления", - сообщила она.

 

Ночной обстрел 25 сентября

Прошлой ночью во время российского обстрела повреждения получила железнодорожная инфраструктура. Известно, что без электроэнергии остались несколько участков, что привело к задержке поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВинницкая область