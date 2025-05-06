Російські війська вдарили по Сумах ракетою: загинула молода дівчина

Російські окупанти сьогодні увечері, 6 травня, завдали ракетного удару по Сумах. Загинула дівчина, семеро людей поранені.

За інформацією військової адміністрації, росіяни здійснили атаку на передмістя Сум близько 17:30. Жодних військових цілей окупанти не переслідували, оскільки цілили саме у цивільні об'єкти.

"Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються", - зазначили в ОВА.

Також в адміністрації додали, що в місті наразі триває повітряна тривога, тому небезпека зберігається.

"Загроза ракетних ударів залишається. Перебувайте в укриттях!" - наголосила влада.

Фото: наслідки атаки на Суми (t.me/Sumy_news_ODA)

Оновлено о 18:50

Пізніше Сумська міська рада повідомила про загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки на цивільну інфраструктуру.

"На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей. З них одна дитина загинула", - заявили у мерії.

У обласній адміністрації зазначили, що одна поранена дитина перебуває у вкрай важкому стані.

Також у мерії додали, що усі профільні служби працюють на місці удару. Наслідки атаки росіян уточнюються.

Оновлено о 19:20

Міська рада уточнила про загиблу під час атаки. Виявилося, що жертвою стала молода дівчина, а не дитина.

"За уточненою інформацією, загинула не дитина, а 20-річна дівчина", - наголосили у мерії.