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Російська атака дронами: повітряні сили збили 4 ворожих "шахеди"

Фото: Повітряні сили збили 4 ворожих "шахеди" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В п'ятницю, 21 квітня, Росія атакувала Україну за допомогою іранських дронів Shahed-136/131. Чотири з п'яти безпілотників вдалось збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака відбулась в районі 19:00 і відбувалась з південно-східного напрямку.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Національної гвардії України знищено чотири із п’яти "шахедів", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що ввечері, 21 квітня, по всій території України оголосили про повітряну тривогу.

Також масштабна повітряна тривога оголошувалась і в ніч на 21 квітня. Росіяни запускали дрони на Київ, також вибухи лунали в Харкові та Слов'янську.

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