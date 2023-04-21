В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Сьогодні, 21 квітня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

О 18:57 по Україні почали скасовувати повітряні тривоги. Станом на 18:31, повітряна тривога оголошена у всіх областях України.