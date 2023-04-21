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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 18:31
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу Фото: Україною охопила повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 квітня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

О 18:57 по Україні почали скасовувати повітряні тривоги.

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Станом на 18:31, повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

Нагадаємо, сьогодні вночі по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Тоді моніторингові групи фіксували зліт російської авіації.

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