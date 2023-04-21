В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Фото: Україною охопила повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Сьогодні, 21 квітня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
О 18:57 по Україні почали скасовувати повітряні тривоги.
Станом на 18:31, повітряна тривога оголошена у всіх областях України.
Нагадаємо, сьогодні вночі по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Тоді моніторингові групи фіксували зліт російської авіації.
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