В Харкові пролунали вибухи
Фото: в Харкові пролунали вибухи (GettyImages)
В ніч на 21 квітня в Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно - за межами міста", - пише видання.
Зазначимо, що станом на 2:40 в області не була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що вночі, 21 квітня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.
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