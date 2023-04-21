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В Харкові пролунали вибухи

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П'ятниця 21 квітня 2023 02:44
В Харкові пролунали вибухи Фото: в Харкові пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 21 квітня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно - за межами міста", - пише видання.

Зазначимо, що станом на 2:40 в області не була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що вночі, 21 квітня, в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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