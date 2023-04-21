В ніч на 21 квітня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Харкові було чутно серію вибухів, ймовірно - за межами міста", - пише видання. Зазначимо, що станом на 2:40 в області не була оголошена повітряна тривога.