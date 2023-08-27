Російська армія знов завдала удару по Херсонській області, є постраждала

Окупанти з артилерії обстріляла Бургунку Тягинської громади.

Під удар росіян потрапила 71-річна жінка, яка знаходилася на подвірʼї будинку. Поранену доставили до лікарні.

Ситуація в Херсонській області

Після того як українські військові звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області російські терористи майже щодня обстрілюють регіону, зокрема й адміністративний центр. Під час ударів окупанти використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Так, росіяни скинули з авіації керовані авіабомби на Херсонську область. Під удар потрапили Херсонський, Дар'ївський, Козацький та Одрадокам'янський райони.

Крім того, військові РФ атакували Вірівку Тягинської громади, в результаті чого загинула жінка.

Також росіяни обстріляли центральну частину Херсону, в результаті чого одна людина загинула, а ще одна - отримала поранення.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл області, випустивши загалом 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

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