Російська армія ввечері знову обстріляла Нікополь

У суботу, 15 жовтня, російська армія завдала удару по Нікополю. Обстріл прийшовся на вечірній час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

Сьогодні окупанти вже обстрілювали Нікополь, внаслідок чого було поранено 5 людей. Чотири людини лікуватимуться амбулаторно, один постраждалий перебуває у лікарні. Також постраждали близько 25 житлових будинків, будівля ліцею, собор, пошта, палац культури, адмінбудівлі та електромережі.

За словами Євтушенка, масштаб руйнувань та наявність постраждалих вже з'ясовується.

"Наразі, знову здійснено обстріл міста Нікополь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти з важкої артилерії вранці обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок поранення отримали п'ятеро людей – три жінки та двоє чоловіків.

Як повідомлялося, вранці 15 жовтня російські війська знову завдали удару по Нікополю . Ворог обстріляв місто із важкої артилерії. Спочатку було відомо, що поранення отримали троє людей.

При цьому росіяни всю ніч обстрілювали Нікополь та район, випустивши містом 50 снарядів. Було поранено двох людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.