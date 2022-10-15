Росіяни вранці знову завдали удару по Нікополю: є поранені
Вранці 15 жовтня російські війська знову завдали удару по Нікополю. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
"Вранці росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії. Попередньо поранено трьох людей. Чоловік і дві жінки", - повідомив Резніченко.
Він також розповів, що внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.
Фото: наслідки ранкового обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Нагадаємо, російські окупанти всю ніч тероризували Нікополь і район, випустивши містом 50 снарядів. Внаслідок обстрілів поранення отримали дві особи.
Як повідомлялося, окупанти обстріляли Нікополь 12 жовтня. Тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка. Їй ампутували ноги.
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