Росіяни вранці знову завдали удару по Нікополю: є поранені

Вранці 15 жовтня російські війська знову завдали удару по Нікополю. Ворог обстріляв місто з важкої артилерії, внаслідок чого поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко .

"Вранці росіяни знову завдали удару по Нікополю. Гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії. Попередньо поранено трьох людей. Чоловік і дві жінки", - повідомив Резніченко.

Він також розповів, що внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.

Фото: наслідки ранкового обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)