Российская армия вечером снова обстреляла Никополь

В субботу, 15 октября, российская армия нанесла удар по Никополю. Обстрел пришелся на вечернее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Сегодня оккупанты уже обстреливали Никополь, в результате чего были ранены 5 человек. Четыре человека будут лечиться амбулаторно, один пострадавший находится в больнице. Также пострадали около 25 жилых домов, здание лицея, собор, почта, дворец культуры, админздания и электросети.

По словам Евтушенко, масштаб разрушений и наличие пострадавших уже выясняется.

"Пока снова совершен обстрел города Никополь", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты из тяжелой артиллерии утром обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ранения получили пять человек - три женщины и двое мужчин.

Как сообщалось, утром 15 октября российские войска снова нанесли удар по Никополю. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии. Сначала было известно, что ранения получили три человека.

При этом россияне всю ночь обстреливали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. Были ранены два человека.

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