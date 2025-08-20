Российская армия потеряла за сутки 920 солдат, 260 дронов и 50 артсистем, - Генштаб

За последние сутки, с 19 по 20 августа, россияне потеряли на фронте еще 920 солдат. Также ВСУ уничтожили танк и 4 бронемашины, много артсистем, дронов и автотехники армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 20 августа 2025 года ориентировочно составили:

Как писало РБК-Украина, в течение суток 19 августа на фронте произошло 121 боевое столкновение. Больше всего - на Покровском направлении. Там ВСУ отбили 40 атак врага.

По данным Генштаба, армия РФ нанесла три ракетных удара, применив восемь ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 73 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1909 дронов-камикадзе и осуществили 3740 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.