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Російська армія розширила плацдарм за Осколом біля Куп'янська, - британська розвідка

Україна, Понеділок 27 січня 2025 13:40
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Російська армія розширила плацдарм за Осколом біля Куп'янська, - британська розвідка Фото: Куп'янськ є метою російського наступу в Харківській області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У північній частині області Харківської області російські сили поступово розширили плацдарм на західному березі річки Оскіл. Метою є Куп'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X(Twitter).

Як наголошується у зведенні, плацдарм був спочатку створений наприкінці листопада 2024 року, і відтоді російські сили домоглися тактичних успіхів у цьому районі.

За даними британської розвідки, метою Росії в цьому районі є селище Дворічна, за яке тривають бої між російськими та українськими силами. Росія також має захопити село Західне, за 4 км на захід від Оскола.

"Росія майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", - зазначають у Міноборони Британії.
Російська армія розширила плацдарм за Осколом біля Куп'янська, - британська розвідка
https://deepstatemap.live/

Раніше в 3-й окремій штурмовій бригаді заявили, що росіяни хочуть здобути контроль над Боровою, прорватися до Оскола і створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова.

Ворог використовує величезну кількість сил і засобів - особливо FPV-дрони і скидання - за рахунок того, що 20-ту армію РФ посилили кількома безпілотними полками.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 26 січня на Куп'янському напрямку противник безуспішно проводив наступальні дії в районах Колесниківки, Загризового, Піщаного і Петропавлівки.

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Харків Куп'янськ
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