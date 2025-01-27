Российская армия расширила плацдарм за Осколом у Купянска, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, плацдарм был первоначально создан в конце ноября 2024 года, и с тех пор российские силы добились тактических успехов в этом районе.

По данным британской разведки, целью России в этом районе находится поселок Двуречная, за который идут бои между российскими и украинскими силами. Россия также захватить село Западное, в 4 км к западу от Оскола.

"Россия почти наверняка пытается оказать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на реке Оскол, примерно в 12 км к югу от плацдарма. Российские силы уже контролируют линии снабжения к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные пути снабжения в город", - отмечают в Минобороны Британии.



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Ранее в 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что россияне хотят получить контроль над Боровой, прорваться к Осколу и создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова.

Враг использует огромное количество сил и средств - особенно FPV-дроны и сбросы - за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками.