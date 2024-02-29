Російська армія просунулась на 6 км після захоплення Авдіївки, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Северне.

За даними британської розвідки, ці тактичні здобутки служать насамперед консолідації російських позицій навколо Авдіївки.

"Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися", - зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація навколо Авдіївки

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області.

А 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ластівчине Донецької області, розташоване за 6 км від Авдіївки. Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Северне та Степове на Авдіївському напрямку.

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Сьогодні Сирський, перебуваючи на Донбасі, розповів про прорахунки командирів на місцях, які певним чином вплинули на оборону. За його словами, вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів