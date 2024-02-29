Российская армия продвинулась на 6 км после захвата Авдеевки, - британская разведка

Как отмечается в сводке, Россия почти наверняка взяла под свой контроль несколько сел в этом районе: Ласточкино, Степовое и Северное.

По данным британской разведки, эти тактические достижения служат прежде всего консолидации российских позиций вокруг Авдеевки.

"Россия также, вероятно, стремится нарастить импульс на оси, чтобы воспользоваться тем фактом, что здесь меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городских территорий, с которых украинские силы могут защищаться", - отмечают в Минобороны Британии.

Ситуация вокруг Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области.

А 26 февраля ВСУ совершили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенное в 6 км от Авдеевки. Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

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Сегодня Сырский, находясь на Донбассе, рассказал о просчетах командиров на местах, определенным образом повлиявших на оборону. По его словам, приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов