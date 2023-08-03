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Російська армія на півдні починає відступати під тиском ЗСУ, - NYT

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Україна, Четвер 03 серпня 2023 10:45
Російська армія на півдні починає відступати під тиском ЗСУ, - NYT Фото: ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня ЗСУ значно активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні, очевидно, націленими на міста в Запорізькій області: Мелітополь біля Азовського моря та Бердянськ на сході на Азовському узбережжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначається у публікації, офіційні особи США заявили, що нарощування українських сил минулого тижня відбулося в той час, коли ЗСУ розчищали шляхи через частину російської оборони та почали вимотувати російські війська та артилерію.

Західний чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що російські війська перенапружені і мають проблеми з логістикою, постачанням, особовим складом і озброєнням.

Філіп Брідлав, генерал ВПС у відставці, який був головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі, погодився з цим і сказав, що, як і раніше, очікує, що український контрнаступ поставить Росію в невигідне становище.

"Українці зараз перебувають у стані, коли вони розуміють, як вони хочуть використати свої сили. І ми починаємо бачити, як росіяни відступають", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. За даними британської розвідки, на півдні України запеклі бої продовжуються у двох секторах. У російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів.

Минулого тижня кілька видань повідомили про початок нового великого етапу наступу ЗСУ. Посилені угруповання ЗСУ ведуть операції з просування на південь у районі Орєхова.

На південь від Орєхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії. Ця армія, швидше за все, виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів.

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