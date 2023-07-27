Україна розпочала великий наступ на південному фронті, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg , яке наводить слова американського чиновника, який попросив не називати його імені під час обговорення деталей військових операцій.

Наступ стався майже через два місяці після того, як Україна розпочала контрнаступ на добре укріплені російські оборонні рубежі. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Раніше The New York Times процитувала двох офіційних осіб Пентагону, імена яких вона не назвала, які заявили, що Україна почала основний удар свого контрнаступу на південь від Орєхова. Але співробітник посольства України, який також попросив не називати його імені, застеріг від представлення якоїсь частини контрнаступу як вирішальної битви, назвавши війну проти російського вторгнення довгою серією операцій у різних місцях вздовж лінії фронту.

"Ми всюди говорили, що це буде важка боротьба, це буде довга боротьба, в якій будуть проблеми, успіхи та невдачі", - заявив журналістам міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, "Україна добре підготовлена і навчена, щоб досягти успіху".

"Вони намагаються подолати мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць", - додав Остін.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "зараз стоїть питання про те, чи розгортають українці деякі зі стримуваних ними підрозділів і чи переводять все це в контрнаступ. І я справді відсилаю вас до нашого Міністерства оборони та інших експертів, щоб дізнатися, що саме відбувається на місцях".

Заперечуючи враження, що український наступ застопорився, Джон Кірбі, прес-секретар Ради національної безпеки США, заявив журналістам: "Вони вже визнали, що не зайшли так далеко і не так швидко, як їм хотілося б. Проте вони рухаються. Це не глухий кут. Вони не заморожені. Українці йдуть".

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що великий контрнаступ буде успішним. "Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше", - сказав він.